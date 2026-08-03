Взгляд со стороны мишени Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва »Теракт в ресторане Balzi Rossi и три вещи, которые система не умеет видеть в себе Ох.
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Взгляд со стороны мишени Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва »Теракт в ресторане Balzi Rossi и три вещи, которые система не умеет видеть в себе Ох.
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