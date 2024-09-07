Биржи АТР завершили пятничные торги падением

Азиатские фондовые индексы завершили торги пятницы преимущественно в минусе, реагируя на данные по расходам японских домохозяйств и опасаясь реакции рынка на публикацию ключевого отчета о занятости в США.
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