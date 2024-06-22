На Волгоградском фестивале #ТриЧетыре запускают конкурс фотографов для начинающих

На Волгоградском фестивале #Трехлетие пройдет фотоконкурс среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях, в том числе "Через поколения", "Семейные традиции" и "Счастливые моменты семейной жизни".