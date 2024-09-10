Репетиции этно-оперы "Князь Владимир" стартовали в Москве

К большой премьере сейчас готовятся в Москве, в столице начались репетиции уникальной этно-оперы "Князь Владимир", в которой главному герою предстоит разрешить множество конфликтов, и главный среди них – внутренний.
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