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Что главная, что второстепенная – все одно: водитель внедорожника устроил ДТП на перекрест

Что главная, что второстепенная – все одно: водитель внедорожника устроил ДТП на перекрест

ДТП произошло в Уссурийске во вторник, 12 октября, в 12.45часов на улице Ленинградская, 19. 65-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь по улице Крестьянская со стороны Кутузова в сторону Дзержинского, нарушил п.

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