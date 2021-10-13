Что главная, что второстепенная – все одно: водитель внедорожника устроил ДТП на перекрест

ДТП произошло в Уссурийске во вторник, 12 октября, в 12.45часов на улице Ленинградская, 19. 65-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь по улице Крестьянская со стороны Кутузова в сторону Дзержинского, нарушил п.
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