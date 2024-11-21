В Балтийском море живет одинокий дельфин, который разговаривает сам с собой

Поведение животного ученые называют очень необычным: чаще всего дельфины живут стаями. Морские биологи из Университета Южной Дании обнаружили в Балтийском море дельфина, который разговаривает сам с собой.
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