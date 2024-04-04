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Страшная авария в Северском районе: есть погибшие

Страшная авария в Северском районе: есть погибшие

3 апреля около 19 часов на трассе «Краснодар-Верхнебаканский» столкнулись два автомобиля. 24-летний водитель «девятки», который направлялся в Краснодар, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с «Хонда Фит».

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