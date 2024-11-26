В МГУ работают над лечением мозга без вскрытия черепа

Исследователи из МГУ работают над улучшением метода неинвазивной ультразвуковой терапии мозга. Он применяется в нейрохирургии и основан на использовании фокусированных ультразвуковых волн для точечного влияния на мозг, что разрушает патологические ткани без хирургического вмешательства.