В МГУ работают над лечением мозга без вскрытия черепа

Исследователи из МГУ работают над улучшением метода неинвазивной ультразвуковой терапии мозга. Он применяется в нейрохирургии и основан на использовании фокусированных ультразвуковых волн для точечного влияния на мозг, что разрушает патологические ткани без хирургического вмешательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии