Депутат назвал цель материала WP о перевороте ВСУ из-за мирной сделки с Россией

Материал The Washington Post о том, что Вооружённые силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, можно охарактеризовать как провокацию, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.