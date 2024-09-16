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Депутат назвал цель материала WP о перевороте ВСУ из-за мирной сделки с Россией

Депутат назвал цель материала WP о перевороте ВСУ из-за мирной сделки с Россией

Материал The Washington Post о том, что Вооружённые силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, можно охарактеризовать как провокацию, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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