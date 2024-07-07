Депутат Рады Безуглая призвала руководство ВС уйти в отставку после провалов

Заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая раскритиковала руководство Воздушных сил (ВС) Украины за провалы в обороне страны и призвала военачальников уйти в отставку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии