Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях у «Астаны», «Парма» встретится с ЦСКА

В субботу, 5 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23. Красноярский «Енисей» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», пермская «Парма» примет идущий без поражений московский ЦСКА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх