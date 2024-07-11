Постпред РФ: в НАТО признались, что используют Украину для борьбы против России

REUTERS/Leah Millis Постоянный представитель РФ Михаил Буянов, выступая на постоянном совете ОБС 11 июля, заявил, что в НАТО открыто признались о своей роли в конфликте на Украине и о том, что используют страну для сдерживания России.
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