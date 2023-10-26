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Украинский политик убежден, что будущее республики должно закладываться именно сейчас

Украинский политик убежден, что будущее республики должно закладываться именно сейчас

Павел Еськов На фото: украинский политик Владимир Олейник (Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev/TASS) Материал комментируют: Владимир Олейник Киев не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией.

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