Хуснуллин: коммунальная инфраструктура ветшает быстрее, чем обновляется

Коммунальная инфраструктура в России сейчас ветшает быстрее, чем проходит модернизация. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам, который ведет президент РФ Владимир Путин.
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