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Парламентская газета

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Володин поздравил главу Росгвардии с 70-летием

Володин поздравил главу Росгвардии с 70-летием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова с днем рождения.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Геронтократия, однако, у нас в России. Практически везде &quot;наверху&quot;  сидят &quot;старцы&quot;, которым уже пора думать &quot;о вечном&quot;. Они все-равно все реальные дела передоверили своим более молодым советникам и заместителям.  Нормально и эффективно работать на таких должностях в &quot;70 +&quot; - невозможно, естественно, если ты не гений и имеешь здоровье, которому молодой может позавидовать. Одной из причина гибели СССР - как и была геронтократия, возведенная в абсолют.
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