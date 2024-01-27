Володин поздравил главу Росгвардии с 70-летием

ЮВ

Юрий Во

Геронтократия, однако, у нас в России. Практически везде "наверху" сидят "старцы", которым уже пора думать "о вечном". Они все-равно все реальные дела передоверили своим более молодым советникам и заместителям. Нормально и эффективно работать на таких должностях в "70 +" - невозможно, естественно, если ты не гений и имеешь здоровье, которому молодой может позавидовать. Одной из причина гибели СССР - как и была геронтократия, возведенная в абсолют.