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Закон и Порядок

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В России зарегистрировали новую вакцину для профилактики коронавируса

В России зарегистрировали новую вакцину для профилактики коронавируса

© Данил Айкин/ ТАСС Она получена биотехнологическим путем МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-VLP-мультивак" в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц, разработанная учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.

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