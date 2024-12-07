В России зарегистрировали новую вакцину для профилактики коронавируса

© Данил Айкин/ ТАСС Она получена биотехнологическим путем МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-VLP-мультивак" в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц, разработанная учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии