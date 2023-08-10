Епископ Серафим принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви.

8 августа 2023 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви под председательством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.