В Нидерландах усомнились в оценке гербицида глифосата

Заявление голландского управления по борьбе с пестицидами (CTGB), о том, что гербицид глифосат не является канцерогенным, было основано на спорном мнении специалиста Кенни Крампа, передала 29 сентября новостная программа Zembla.
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