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В Австрии похитили бриллиантовое колье королевы Египта

В Австрии похитили бриллиантовое колье королевы Египта

В Музее прикладного искусства в Вене произошла дерзкая кража: двое неизвестных средь бела дня разбили молотком стеклянную витрину и похитили бриллиантовое колье Van Cleef & Arpels конца 1930-х годов.

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