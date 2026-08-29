В Австрии похитили бриллиантовое колье королевы Египта

В Музее прикладного искусства в Вене произошла дерзкая кража: двое неизвестных средь бела дня разбили молотком стеклянную витрину и похитили бриллиантовое колье Van Cleef & Arpels конца 1930-х годов.
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