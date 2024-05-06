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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мао Асада о желании прыгнуть тройной аксель: «Я не сдаюсь. Раз сказала, что сделаю это к 35 годам, то должна»

Асада ушла из спорта в 2017 году. Она является трехкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2010.

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