Руслан Сулейманов: «Люди, которые покупают «Тенниси», глубоко понимают рынок. Кто это? Сами расскажут позже»

Глава «Тенниси» Руслан Сулейманов рассказал о покупателе лицензии букмекерской компании. – Не раскрывая всех карт: покупатель лицензии «Тенниси» – компания, которая уже глубоко интегрирована в российский беттинг, или совершенно новый бренд либо инвестор из смежной сферы, например ритейла, медиа или финтеха, который хочет быстро выйти на рынок с готовой инфраструктурой? – Люди, которые покупают компанию, глубоко понимают рынок и маркетинг в беттинге, а также имеют здоровые амбиции.