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Татар-информ

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В МВД призвали не паниковать из-за купюр, привязанных к детской игрушке в РТ

В МВД призвали не паниковать из-за купюр, привязанных к детской игрушке в РТ

Фото: соцсети О том, что в Казани, во дворе одного из жилых домов, обнаружили купюры, привязанные к детской игрушке, сообщили в соцсетях.

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