Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой

Президент США заявил, что готов пойти на столь жесткие меры, если Канаде будет предоставлен статус ассоциированного члена Европейского союза (ЕС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Обновленный седан...
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым