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Нижегородская правда

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Частный дом сгорел в поселке Ковернино: погиб хозяин жилища

Частный дом сгорел в поселке Ковернино: погиб хозяин жилища

Крупный пожар произошел в рабочем поселке Ковернино. Частный дом и прилегающие постройки сгорели, в огне погиб хозяин жилища.

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