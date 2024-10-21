Сотрудники сахалинской полиции, молодое поколение и преподаватели объединяются в борьбе с экстремизмом, наркоманией и мошенничеством

На Сахалине состоялась комплексная встреча сотрудников полиции, воспитанников спортивных секций, тренеров и педагогов, а также представителей Областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Кристалл».
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