Вот на что Путин намекнул Америке: «Скиф» у вас под носом, сигнал — и Лос-Анджелес превращается в пыль

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Комментарии
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Сергей Коваленко
26 лет в ВМФ, мадам
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5 час.
Катерина
Людка,  а ты чего  ВСЕХ оскорбляешь  постоянно? Сама  ты пальцАмитыкалка...
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5 час.
Катерина
А  не  обращайте внимания  на  мадамку Лиханову.  Она  постоянно  тут  щёки надувает....  никто  и  звать  её  никак.
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5 час.

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