Первый в мире доступный кроссовер-минивэн, который стал хитом ещё до выхода, привезли в Россию ещё до начала продаж в Китае

Российские дилеры удивляют оперативностью доставок новинок из Китая. Так, например, первый в мире доступный кроссовер-минивэн, Leapmotor C16, как его называет производитель, поступил в дилерские центры в Китае только 20 мая, при этом через пару дней он уже появился в России.