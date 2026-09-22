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Ножницы к векам: мужчины объявили войну ресницам

Ножницы к векам: мужчины объявили войну ресницам

В социальных сетях завирусился необычный мужской бьюти-тренд: парни начали целенаправленно состригать себе ресницы маникюрными ножницами, сообщает New York Post .

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