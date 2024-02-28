Дэвид Швимер и Дженнифер Энистон женятся? Вот доказательства

Актриса появилась на красной дорожке с помолвочным кольцом. Фанаты сериала «Друзья» ликуют — Росс и Рейчел, наконец, будут вместе фото: Getty ImagesНа днях 55-летняя Дженнифер Энистон вызвала шквал слухов о своем скором замужестве и помолвке, показав огромный сверкающий бриллиант на безымянном пальце на красной дорожке премии Гильдии киноактеров.