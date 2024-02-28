Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

322 подписчика

Дэвид Швимер и Дженнифер Энистон женятся? Вот доказательства

Дэвид Швимер и Дженнифер Энистон женятся? Вот доказательства

Актриса появилась на красной дорожке с помолвочным кольцом. Фанаты сериала «Друзья» ликуют — Росс и Рейчел, наконец, будут вместе фото: Getty ImagesНа днях 55-летняя Дженнифер Энистон вызвала шквал слухов о своем скором замужестве и помолвке, показав огромный сверкающий бриллиант на безымянном пальце на красной дорожке премии Гильдии киноактеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх