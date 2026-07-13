В Жуковском в индустриальном парке возводят комплекс с перспективой 700 рабочих мест

В государственном индустриальном парке в Жуковском началось строительство промышленного комплекса по выпуску металлообрабатывающего оборудования — проект призван усилить импортозамещение в сегменте станкостроения и заметно пополнить региональный бюджет.
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