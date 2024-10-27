Юрий Кот Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах: "Эта победа была необходима нашей команде.
Ну что, грузины? Понеслась?! По кочкам...
Комментарии
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Александр Рус
каладзе сказал,что не будет выстривать дипотношения с Россией....Путин,закрывай на хрен границу и все дела с уродами
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6 час.
Александр Николаевич
Рус А. - РУКИ ВВЕРХ!!! За выдачу гостайны-расстрел!
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6 час.
Александр Рус
мочить пидарасов-тайна?
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6 час.
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