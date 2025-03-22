МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

Оставляют за собой только право.., а возможностей как не было так и не будет. = Нет механизма возобновления СВО...

Сергей Николаевич

Вот эта возня с усраиной в белых перчатках уже задрала, если бы сразу и по настоящему стали воевать то убитых и калек на порядок меньше бы было как среди мирных так и среди военных.