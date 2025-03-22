Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VICTOR KITAEV
    Дональда ТраМпа! НЕ ТраПа!...Экс-прокурора США...
  • Геннадий Бережнов
    Эрдоган заявил , что любые попытки улицы оказывать давление на власти давно ушли в прошлое. Это видно и в Румынии и М...Прокуратура Турци...
  • Сергей Николаевич
    Вот эта возня с усраиной в белых перчатках уже задрала, если бы сразу и по настоящему стали воевать то убитых и калек...МИД: РФ может сим...

МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в случае, если Украина продолжит деструктивную линию в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Чего ждем? Новых обстрелов?
Ответить
21 час.
W
Walery
Оставляют за собой только право.., а возможностей как не было так и не будет. = Нет механизма возобновления СВО...
Ответить
21 час.
Сергей Николаевич
Вот эта возня с усраиной в белых перчатках уже задрала, если бы сразу и по настоящему стали воевать то убитых и калек на порядок меньше бы было как среди мирных так и среди военных.
Ответить
9 час.
наверх