Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в случае, если Украина продолжит деструктивную линию в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам.
МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Чего ждем? Новых обстрелов?
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21 час.
W
Walery
Оставляют за собой только право.., а возможностей как не было так и не будет. = Нет механизма возобновления СВО...
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21 час.
Сергей Николаевич
Вот эта возня с усраиной в белых перчатках уже задрала, если бы сразу и по настоящему стали воевать то убитых и калек на порядок меньше бы было как среди мирных так и среди военных.
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9 час.
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