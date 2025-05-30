Настроение ТВ
MainВ эфиреЗавтрак с настрое...Полезная экономикаВажно знатьЭто интересноПроверка слухаЭксперты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Настроение ТВ

3 465 подписчиков

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    🤮🤮"Королевы" пластики
  • Эльдар Алиев
    Зачем до сих пор пишут о мошенниках 🤬🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Джуна Давиташвили
  • Людмила Лепаева
    Ни на сколько,только обещают,чтобы успокоить людей,что о них заботится властьНа сколько подним...

Хит-просвет от Укупника

Хит-просвет от Укупника

Год 1995-й. Российские ЗАГСы предоставили отчёты. Количество браков в стране резко шло на спад. Одни говорили о влиянии Запада, другие винили экономическую нестабильность, третьи уверяли: мощную антирекламу женитьбе дал музыкант Аркадий Укупник, который знаменитому маршу Мендельсона противопоставил свой – "Свадебный марш одинокого холостяка".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх