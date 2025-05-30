Хит-просвет от Укупника

Год 1995-й. Российские ЗАГСы предоставили отчёты. Количество браков в стране резко шло на спад. Одни говорили о влиянии Запада, другие винили экономическую нестабильность, третьи уверяли: мощную антирекламу женитьбе дал музыкант Аркадий Укупник, который знаменитому маршу Мендельсона противопоставил свой – "Свадебный марш одинокого холостяка".