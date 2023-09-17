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Любимова отметила уникальный талант Добронравова

Любимова отметила уникальный талант Добронравова

Министр культуры РФ Ольга Любимова, выражая соболезнования 17 сентября в связи со смертью поэта-песенника Николая Добронравова, отметила, что его уникальный талант подарил замечательные стихи нескольким поколениям советских и российских слушателей.

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