МО РФ показало видео освобождения Самойловки в Запорожской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
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