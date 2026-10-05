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ТАСС

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МО РФ показало видео освобождения Самойловки в Запорожской области

МО РФ показало видео освобождения Самойловки в Запорожской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

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