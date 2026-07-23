О погоде на 24-26 июля в Новосибирске рассказала синоптик Газимова

Днем 24,25 и 26 июля температура будет подниматься до + 27 градусов, а ночью опускаться до +16. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, тепло из южных регионов продолжает распространяться на территорию Западной Сибири, не смотря на северо-западные воздушные потоки.