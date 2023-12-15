Праздник Иван Молчальник 16 декабря 2023 года имеет множество старинных традиций и поверий Валерия БрыжаченкоИван Молчальник — народный праздник, который в этом году, 16 декабря 2023, отмечается по старинным обычаям.
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