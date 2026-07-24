Парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями – Delfi

Сейм Латвии одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, в рамках которой радиостанциям запрещено воспроизводить музыкальные произведения, написанные лицами, которые находятся под санкциями страны или Евросоюза.
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