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Парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями – Delfi

Парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями – Delfi

Сейм Латвии одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, в рамках которой радиостанциям запрещено воспроизводить музыкальные произведения, написанные лицами, которые находятся под санкциями страны или Евросоюза.

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