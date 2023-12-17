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Ученые заявили о возможности ИИ воспроизводиться без участия человека

Ученые заявили о возможности ИИ воспроизводиться без участия человека

Саморазвивающийся искусственный интеллект (ИИ) — новаторское технологическое открытие. Модели искусственного интеллекта могут создавать подсистемы ИИ без помощи человека, согласно исследованию, опубликованному в 15 декабря группой ученых Массачусетского технологического института и нескольких кампусов Калифорнийского университета, сообщил Fox News.

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