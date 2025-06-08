Ошибки в интерьере маленькой кухни

С нами не соскучишься!

Маленькая кухня – это, скорее, правило, чем исключение, особенно если речь идет о хрущевках. А ведь здесь нужно разместить мебельный гарнитур, обеденную группу, холодильник, мелкую бытовую технику, продукты, посуду.