Ошибки в интерьере маленькой кухни

Маленькая кухня – это, скорее, правило, чем исключение, особенно если речь идет о хрущевках. А ведь здесь нужно разместить мебельный гарнитур, обеденную группу, холодильник, мелкую бытовую технику, продукты, посуду.
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