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Татар-информ

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«Он должен закрепиться, а не уезжать»: как в РТ решают проблему нехватки врачей

«Он должен закрепиться, а не уезжать»: как в РТ решают проблему нехватки врачей

Татарстанской медицине не хватает порядка 2,5 тысячи врачей: в девяти районах больницы укомплектованы критически, а в трех из них – меньше чем наполовину.

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