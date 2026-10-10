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Нетаньяху обвинён в попытке изменить стенограмму разговора 7 октября 2023 года

Нетаньяху обвинён в попытке изменить стенограмму разговора 7 октября 2023 года

В Израиле разгорается очередной политический скандал. Бывший военный секретарь премьер-министра Израиля Ави Гиль обвинил сотрудников аппарата Биньямина Нетаньяху в попытке изменить стенограмму телефонного разговора утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль.

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