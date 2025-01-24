Queen вошла в число крупнейших британских налогоплательщиков

Газета The Times составила ежегодный рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков. В этом году на первой строчке оказался миллиардер Кристофер Хон, основатель хедж-фонда The Children`s Investment Fund Management.
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