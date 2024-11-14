Американцы удивились поведению Байдена на встрече с Трампом

Поведение действующего президента США Джо Байдена на встрече с Дональдом Трампом удивило американцев, вызвав предположение о том, что он был рад передать бразды правления страной республиканцу после того, как собственная партия заставила его отказаться от намерения баллотироваться на второй срок.