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Объем переводов из Казахстана через «Юнистрим» сократился в 10 раз

Объем переводов из Казахстана через «Юнистрим» сократился в 10 раз

В августе объем переводов из Казахстана в другие страны через платежную систему «Юнистрим» составил 91 млн тенге, сократившись более чем в 10 раз по сравнению с июльским результатом (924 млн тенге),  следует  из статистики Нацбанка Казахстана.

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