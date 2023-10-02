Объем переводов из Казахстана через «Юнистрим» сократился в 10 раз

В августе объем переводов из Казахстана в другие страны через платежную систему «Юнистрим» составил 91 млн тенге, сократившись более чем в 10 раз по сравнению с июльским результатом (924 млн тенге), следует из статистики Нацбанка Казахстана.
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