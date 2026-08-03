Shot: продажи канистр для бензина в России рухнули в 5 раз

Российский рынок автомобильных канистр столкнулся с резким охлаждением спроса. После ажиотажного июня, когда емкости для бензина скупали "как в последний раз", к концу июля продажи этого товара обвалились в 5 раз.
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