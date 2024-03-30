Фестиваль тайской культуры в Москве пройдет в этом году в масштабном формате в связи с популярностью среди жителей и гостей столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черёмин.
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