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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» обменял Мифтахова в «Шанхай» на денежную компенсацию. Вратарь подписал двухлетний контракт с «Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» приобрел права на Амира Мифтахова из «Ак Барса» в обмен на денежную компенсацию.  26-летний вратарь подписал двухлетний контракт.

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