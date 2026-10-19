Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Страсбурге, Франция, 17 октября 2026 года © Kai Pfaffenbach/ReutersГлава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире радиостанции France Interпризнал, что ситуация с массовыми беспорядками вышла из-под контроля.