Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Страсбурге, Франция, 17 октября 2026 года © Kai Pfaffenbach/ReutersГлава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире радиостанции France Interпризнал, что ситуация с массовыми беспорядками вышла из-под контроля.
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