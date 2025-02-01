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Мы соседи по планете

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Ослепительно красивые невесты в хиджабах

Ослепительно красивые невесты в хиджабах

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба (World Hijab Day) — праздник, который набирает популярность во многих странах.

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Комментарии
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Ника
И без хиджабов полно красивых невест. Только потом жизнь разительно отличается. Только дебильные родители могут желать своей дочери жизнь под хиджабом.
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21 час.
Ника
Единственный плюс, можно побриться налысо и не беспокоиться о прическе и экономить на средствах по уходу за волосами.
Ответить
20 час.
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